Conte: "Via libera della Libia al rientro dei due pescherecci italiani sequestrati"

"Ho appena avuto conferma che ai due motopescherecci 'Matteo Mazzarino' e 'Afrodite Pesca', che da mercoledì erano sotto sequestro da unità militari libiche, è stata concessa l'autorizzazione a fare rientro in Italia. I nostri cittadini potranno finalmente ritornare a casa. Non li abbiamo mai lasciati soli e abbiamo costantemente lavorato per sbloccare la situazione". Lo ha annunciato in una nota il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.