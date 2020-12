Concorsi truccati ateneo Catania, pm chiede giudizio per 50 

lapresse

La procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per quasi tutti gli indagati del secondo troncone dell'inchiesta "Università bandita" (che ha coinvolto 54 persone), dopo avere stralciato le posizioni di alcuni per cui sarà richiesta l'archiviazione. Lo si è appreso all'apertura dell'udienza preliminare in corso per la richiesta di rinvio a giudizio di otto docenti e di due ex rettori dell'ateneo su presunti concorsi truccati.