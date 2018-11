Comunali in Sicilia, urne aperte a Corleone e Palazzo Adriano

Urne aperte dalle 7 alle 23 per le elezioni comunali a Corleone e Palazzo Adriano, in provincia di Palermo. Entrambi i Comuni sono stati sciolti per mafia e commissariati. Occhi puntati soprattutto su Corleone, paese dei boss Totò Riina e Bernardo Provenzano, dove il candidato M5s Maurizio Pascucci è stato sfiduciato da Luigi Di Maio, che ne ha annunciato l'espulsione dal Movimento per una foto che lo ritrae al bar con il nipote di Provenzano.