Catania, usura con tassi 120% a ristoratore in crisi: arrestato da Gdf

Ha prestato complessivamente 3.500 euro con un tasso di oltre il 120% a un imprenditore del settore della ristorazione in crisi economica, anche per il calo degli incassi legati all'emergenza Covid-19. E' l'accusa contestata dalla Procura di Catania a un 33enne, Giuseppe Luigi Celi, arrestato da militari della Gdf per usura, reato aggravato dal metodo mafioso e perchè commesso nei confronti di un imprenditore in crisi.