Catania, uccide il padre e nasconde il cadavere in strada tra i rifiuti

Un uomo di 36 anni, Alberto Italia, ha ucciso il padre Gaetano, di 81, colpendolo al volto con calci, pugni e con un corpo contundente, al culmine di una lite per motivi economici. E' successo a Catania. Poi ha avvolto il corpo in alcune coperte e lo ha gettato in strada, nascondendolo dentro un mobiletto abbandonato tra i rifiuti. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto il cadavere nel mobile quando gli sportelli si sono aperti.