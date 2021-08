Tgcom24

Non sarà eseguita l'autopsia su Vanessa Zappalà, la 26enne uccisa sul lungomare di Aci Trezza con sette colpi di pistola alla testa dal suo ex fidanzato, Antonino Sciuto, che poi si è suicidato impiccandosi. Lo ha disposto la Procura di Catania, che ha già firmato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia. I funerali saranno celebrati venerdì 27 agosto a Trecastagni, in provincia di Catania, dove la giovane viveva.