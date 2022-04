Catania, percepivano indebitamente il Reddito di cittadinanza: 389 denunciati

I carabinieri di Catania hanno denunciato 389 per aver percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza.

Tra loro 191 hanno precedenti penali, alcuni anche per reati di mafia. Gli indagati sono accusati di aver ottenuto indebitamente dal 2020 il sussidio con dichiarazioni false e omissive. Tra le irregolarità maggiormente riscontrate spicca l'aver dichiarato falsamente di essere l'unico componente del nucleo familiare, in modo da percepire il reddito nonostante la convivenza con un familiare lavoratore oppure consentire ad altri membri della famiglia di avanzare richiesta all'Inps per lo stesso sussidio statale.