Catania, finti crediti tributari: sequestrati beni per 7,5 mln euro

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato beni per 7,5 milioni di euro al commercialista Antonio Paladino, presidente dell'associazione Confimed Italia, e Massimiliano Longo, dello studio Fla. Sono accusati dalla Procura di fare parte di "un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, che annoverava tra i partecipi professionisti e legali rappresentanti di società aventi sede in tutto il territorio nazionale".