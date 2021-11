Catania, detenuto morto: per procura fu strangolato nel sonno dal compagno di cella

ansa

Era sembrata una morte dovuta a cause naturali quella di un detenuto avvenuta nel carcere di Caltagirone (Catania) il 3 gennaio, ma gli accertamenti medico legali hanno permesso di accertare che Giuseppe Calcagno è stato assassinato. Per la Procura ad ucciderlo sarebbe stato il suo compagno di cella, che lo avrebbe strangolato nel sonno. Indagato per l'omicidio, l'uomo che nel frattempo era finito ai domiciliari, è stato ora arrestato.