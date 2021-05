Catania, arrestato gestore bar: furto energia e deposito abusivo viagra

dal-web

L'ispezione in un bar di Catania ha portato all'arresto del gestore per furto aggravato di energia elettrica. I Carabinieri del Nas di Catania lo hanno scoperto durante un'ispezione igienico-sanitaria per verificare l'adempimento delle misure di contenimento e prevenzione del Covid-19. E' stato anche scoperto un locale adibito a deposito abusivo di farmaci per la disfunzione erettile, integratori alimentari immunostimolanti e prodotti cosmetici.