Cannabis, in Sicilia dose "pubblica" e gratuita a una paziente

-afp

Per la prima volta in Sicilia, un ospedale pubblico ha consegnato gratuitamente a una paziente affetta da sclerosi multipla, dosi di marijuana per uso terapeutico per la terapia del dolore. La consegna è avvenuta all'azienda ospedaliera Piemonte del Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina. La paziente, di 46 anni, ha raccontato di avere ricevuto 45 grammi di infiorescenza suddivisa in 30 scatoline.