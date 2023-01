Campobello di Mazara (Tp), l'amica della cognata di Matteo Messina Denaro: "Era insospettabile"

Campobello di Mazara (Tp). A "Mattino Cinque News" parla un'amica della cognata del boss Matteo Messina Denaro, catturato ieri dopo 30 anni di latitanza in una clinica privata di Palermo grazie a un'operazione dei Carabinieri del Ros - Raggruppamento operativo speciale. "Da ragazza non ho mai parlato con lui ma lo vedevo che camminava con suo fratello, il fidanzato di Antonella Moceri", racconta la signora Accardi che per anni ha vissuto al nord.







Alla domanda sui suoi ricordi del boss da giovane, la cittadina di Campobello di Mazara risponde così ai cronisti: "Sembrava un ragazzo normalissimo, girava con gli occhiali da sole di marca. Oggi vedendo le foto di quando l'hanno preso, è irriconoscibile". La signora conferma di non aver mai visto recentemente Matteo Messina Denaro in giro per le vie del paese da solo o in compagnia di parenti.