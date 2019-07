Camilleri, il Comune dichiara lutto cittadino ma il manifesto funebre è pieno di errori ortografici

Omaggiare un cittadino come Andrea Camilleri non è un'impresa semplice ma a Porto Empedocle, città natale dello scrittore siciliano, la commemorazione è riuscita peggio del previsto. Nel manifesto funebre dedicato al padre di Montalbano, sono spuntati errori ortografici che avrebbero fatto rabbrividire qualunque maestro. Dalla "e" senza accento alla "sicilianità" trasformata in "sicinialità": in sole sei righe, ben tre gravi refusi e virgole alla rinfusa.