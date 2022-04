Caltanissetta, ex professoressa di 102 anni torna in cattedra per un giorno

È accaduto all'istituto Rosso di San Secondo di Caltanissetta . L'iniziativa fa parte di un progetto realizzato da Rossana Amico, responsabile della casa di riposo in cui è la 102enne è ospite, "Nonni Felici 4.0", grazie al quale ogni ospite potrà realizzare il suo sogno per un giorno. I ragazzi della classe I G hanno accolto l'ex insegnante con entusiasmo e recitato delle poesie in suo onore.

Caltanissetta, ex insegnante di 102 anni torna in classe per un giorno

"Gli anziani sono la nostra memoria - ha detto la dirigente scolastica Bernardina Ginevra - ed è importante vedere come essi rappresentino non solo un riferimento, ma anche una chiara affermazione di quanto la scuola e lo studio siano fondamentali nella vita". Ponte, emozionata e commossa, ma anche autorevole come un tempo, ha fatto l'appello e a uno a uno i ragazzi hanno confermato la loro presenza alzandosi in piedi. A curare nei minimi dettagli l'evento la docente Marzia Palmeri.

"Dopo due anni di pandemia, i ragazzi non avevano avuto ancora modo di confrontarsi - ha detto Palmeri -. Dunque, l'evento è stato mezzo utile di socializzazione, di incontro tra generazioni; un momento da portare nel cuore".