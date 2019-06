Sud Sardegna, "nonno Felicino" prende la licenza media a 98 anni

"Nonno Felicino" ce l'ha fatta. A 98 anni ha sostenuto l'esame ed è riuscito a prendere la licenza media. E' accaduto all'Istituto comprensivo statale "Pietro Leo" di Arbus (Sud Sardegna), dove giovedì 20 giugno ha affrontato l'orale. "Purtroppo vedo poco, ma sapete qual è la mia ambizione? Arrivare al diploma di perito meccanico", ha detto l'anziano a L'Unione Sarda. Ex minatore, Salvatore Piredda, per tutti nonno Felicino, aveva deciso di tornare sui banchi di scuola per prendersi una rivincita: "Voglio la licenza, mio padre 90 anni fa mi disse: con lo studio non ci fai nulla, resta qui a lavorare".