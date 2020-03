Cadavere di un uomo trovato nel Ragusano: indaga la polizia

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato a Vittoria (Rg), in via Giuseppe Lo Sperso, alla periferia della città. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione; secondo gli investigatori la morte risalirebbe a qualche giorno fa. Sul posto la Polizia di Stato che ha avviato le indagini nel tentativo di identificare le vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, e le cause della morte.