Bomba d'acqua Palermo: 300 interventi pompieri, case evacuate

Oltre 300 interventi, molti dei quali ancora in corso, e lo sgombero di diverse abitazioni: è questo il bilancio dell'attività svolta a Palermo dai vigili del fuoco in seguito alla bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città. I pompieri hanno fatto evacuare diverse palazzine a rischio di crollo tra via Marabitti e via Spedalieri. In alcuni edifici sono presenti delle crepe vistose e i residenti non sono riusciti a chiudere le porte d'ingresso.