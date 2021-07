Bimbo morto colpito da porta di calcio nel Palermitano: campo sequestrato

ansa

I carabinieri hanno sequestrato il campetto comunale parco di Sofia a Carini, nel Palermitano, dove giovedì è morto un 12enne travolto dalla porta del piccolo impianto sportivo mentre stava giocando con alcuni coetanei. I militari hanno eseguito controlli e indagini per cercare di ricostruire la vicenda e le sue cause. Accertamenti sono in corso anche per risalire a chi spetta la manutenzione, l'agibilità del campo e il controllo della struttura.