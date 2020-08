Bimbo morto a Modica, la madre era già indagata per maltrattamenti

Era stata già indagata per maltrattamenti in famiglia Letizia Spatola, la madre del piccolo Evan, il bimbo di 21 mesi morto il 17 agosto nell'ospedale di Modica per le lesioni che, secondo l'accusa, gli ha procurato il convivente della donna, Salvatore Bianco. La coppia, lei di 23 e lui di 32 anni, è in carcere per omicidio in concorso.