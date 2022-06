Bimba uccisa nel Catanese, la maestra d'asilo della piccola Elena: "Non ho notato niente di strano quando la madre è venuta a prenderla"

"La mamma ieri è venuta a prendere la bambina in maniera tranquilla come ha sempre fatto le altre volte, pensare che ieri sarebbe stata l'ultima volta è assurdo.

Non ho notato niente di strano

Veronica Piazza

Elena Del Pozzo

Martina Patti

, è entrata serena, la bambina l'ha abbracciata". Con queste parole la maestra d'asilo, ricorda l'ultimo giorno in cui ha visto, la bimba di appena cinque anni di Tremestieri Etneo (Catania) ritrovata morta. La madreha confessato di aver commesso il delitto.

"La bambina ha parlato del fatto che il papà non stava più a casa - ha aggiunto la maestra - però non ha parlato della compagna o di cose del genere, raccontava dei pomeriggi passati insieme al papà, andava al parco, si divertiva, nessuno è venuto da noi maestre e da me a dire 'guardi che c'è una separazione in corso' o qualcosa del genere. Già l'idea del rapimento è assurda,

pensare che sia stata la mamma

è follia

, sapendo che venti minuti prima era stata qui a prendere la figlia con tanto di sorrisi e abbracci,". "Guardiamo le sue cose, pensare che non le avrà più, noi non avremo più lei tra di noi, è assurdo", ha concluso la donna.