Bimba di 5 anni annega in piscina a casa nel Palermitano

Una bimba di cinque è morta annegata in una piscina a Trabia (Palermo). A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la nonna, ma la piccola è arrivata al pronto soccorso già senza vita. Toccherà al medico legale accertare le cause del decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Termini Imerese. La tragedia è avvenuta nel giardino dell'abitazione della famiglia della piccola.