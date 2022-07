Bancarotta, arrestato dalla Gdf l'ex presidente della Reggina

L'ex presidente della Reggina Calcio, Luca Gallo, rappresentante legale e amministratore delegato di due società in liquidazione, è stato arrestato e posto ai domiciliari per bancarotta fraudolenta dalla guardia di finanza di Catania.

Per Gallo il Gip ha disposto anche il sequestro preventivo di beni per circa 1.590.000 euro e il divieto di esercitare l'attività imprenditoriale per un anno. Altre 3 persone sono state denunciate in stato di libertà per gli stessi reati.