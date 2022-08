Balestrate (Palermo), rissa sul lungomare: 22enne morto dissanguato dopo essere stato accoltellato

Il ragazzo era rimasto coinvolto in una rissa sul lungomare , nata probabilmente per futili motivi. I carabinieri hanno interrogato un sospettato, un 30enne. Dopo essere stato colpito, Vincenzo Trovato è stato portato in guardia medica da alcuni amici ma è deceduto a causa dell'emorragia dovuta alla coltellata.

Verrà eseguita l'autopsia -

Per Vincenzo Trovato, nato negli Stati Uniti ma residente a Trappeto, la corsa in ospedale è dunque stata inutile. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e vagliando alcune immagini delle telecamere per ricostruire esattamente quanto accaduto. Il 22enne è morto a causa della profonda ferita che ha rescisso probabilmente l'arteria femorale provocando il decesso per dissanguamento. Sarà comunque effettuata l'autopsia, che sarà eseguita all'istituto di medicina legale dell'ospedale Policlinico.

Lutto cittadino -

"Un tremendo risveglio dopo una notte da incubo. Siamo tutti sconvolti da quanto appreso. Condoglianze alla famiglia", ha scritto su Facebook il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo. L'amministrazione comunale di Trappeto, in segno di cordoglio e di dolore, ha sospeso tutte le manifestazioni estive in programma per il mese di agosto. Inoltre il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino nella giornata delle esequie di Vincenzo, in segno di vicinanza di tutta la comunità alla famiglia.