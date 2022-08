Balestrate (Palermo), giovane accoltellato a morte: fermato un 30enne

C'è un fermo per l'omicidio di Vincenzo Trovato, il 22enne di Trappeto accoltellato nel Palermitano durante una rissa sul lungomare.

Si tratta di un 30enne che, già dalla mattina di venerdì, si trovava in caserma. Secondo le indagini dei carabinieri, il delitto è stato consumato per futili motivi. I due hanno litigato e quindi si sono picchiati. Nella colluttazione il fermato ha ferito mortalmente Trovato per poi fuggire.