Badanti scomparsi a Siracusa nel 2014, fermato il datore di lavoro | Pm: "Uccisi perché difendevano l'anziano"

E' "provata l'esistenza di suoi sentimenti di ostilità nei confronti degli scomparsi". Ed ancora non si può "ritenere credibile l'ipotesi di un loro allontanamento volontario". Nelle parole del procuratore generale di Catania Roberto Saieva i motivi che lo hanno condotto a emettere un decreto di fermo nei confronti nei confronti di Giampiero Riccioli , 50 anni, per omicidio e soppressione di cadavere. Il 12 maggio 2014 avrebbe ucciso Alessandro Sabatino, 40 anni e Luigi Cerreto, 23 anni, casertani, che lavoravano nella villa come badanti del padre ottantenne: li aveva assunti lui.

I motivi, dicono gli inquirenti, sono da ricercare probabilmente nell'atteggiamento dei due badanti che avrebbero preso le difese dell'anziano, che secondo quanto ha riferito l'amministratrice di sostegno veniva lasciato con poco cibo e senza medicine dal figlio. Gli agenti della squadra mobile di Siracusa, coordinati dal dirigente Gabriele Presti, mercoledì hanno ritrovato nella villa di Riccioli in contrada Tivoli, a dieci chilometri da Siracusa, dei resti umani. "Le ricerche hanno consentito di individuare i resti di due persone sepolte nel terreno di pertinenza della villetta di Giampiero Riccioli, la stessa nella quale i due giovani soggiornavano al momento della loro scomparsa - spiega ancora il procuratore Saieva - Sui resti sono in corso i necessari accertamenti medico-legali, ma il rinvenimento ha permesso di completare ii quadro indiziario a carico dell'indagato".

La polizia ha iniziato nuovamente martedì a scavare nel terreno alla presenza del cinquantenne, che però il giorno dopo si è allontanato dalla sua abitazione. Forse perché aveva capito che questa volta era stato individuato il punto giusto. Ieri sera però l'uomo è stato rintracciato dalla polizia. Ad un metro e mezzo di profondità, in una sorta di pozzo, è stata ritrovata una busta con indumenti. Solo l'esame del Dna potrà dare le conferme. Ma per le famiglie degli scomparsi è stata una volta decisiva.

"Le famiglie non si sono mai arrese - dice l'avvocato Daniele Scrofani -. C'è amarezza per gli anni persi nei quali si sono avvicendati ben tre magistrati. Per ben due volte ci siamo opposti all'archiviazione ed abbiamo chiesto l'utilizzo del georadar. Da parte di Riccioli c'è stato un maldestro tentativo di depistaggio ma era chiaro che bisognava cercare nella villa". Le indagini, dirette dal sostituto procuratore generale Rosa Miriam Cantone, erano state avocate dalla Procura generale etnea nel settembre 2020.

Sabatino e Cerreto il 12 maggio 2014 avevano interrotto ogni comunicazione telefonica, non avevano avuto più alcun contatto con i loro familiari, non erano stati segnalati in alcun luogo. Il procuratore Saieva ha evidenziato che "le indagini iniziate tardivamente, in quanto solo il 16 gennaio 2015 era stata formalmente denunciata presso il commissariato di Aversa la scomparsa dei due da parte dei familiari, si erano presto orientate nei confronti di Riccioli", che non aveva fornito "una versione attendibile in ordine alle circostanze della loro partenza".