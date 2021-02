Anziana uccisa a Montecassiano, arrestati la figlia e il nipote della vittima

I carabinieri di Macerata hanno arrestato la figlia e il nipote di Rosina Carsetti , la 78enne trovata senza vita la sera della vigilia di Natale a Montecassiano , in provincia di Macerata. Arianna Orazi ed Enea Simonetti sono accusati di concorso in omicidio volontario premeditato pluriaggravato dalla minorata difesa della vittima. Coinvolto anche il marito 79enne della anziana, Enrico Orazi .

La figlia è anche accusata di maltrattamenti all'anziana e di aver diretto ed organizzato la cooperazione dei complici. I familiari avevano inscenato una rapina, raccontando di aver visto entrare in azione un uomo mascherato. Per questo ai tre è stato contestato anche il concorso in simulazione della rapina. Il reato, valutato dal gip come provato a livello gravemente indiziario, è stato ritenuto aggravato dalla finalità di conseguire l'impunità rispetto all'omicidio pluriaggravato contestato.

La vittima aveva chiesto aiuto a un centro antiviolenza Pochi giorni prima del delitto, Rosina Cassetti aveva preso contatto con il Centro Antiviolenza "Sos donna" e aveva fissato un appuntamento con un legale.