Avola (Siracusa), operaio muore folgorato durante lavori

Ad Avola, in provincia di Siracusa, un operaio di 36 anni sembra sia rimasto folgorato in un cantiere edile.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, Salvatore Eroe era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile. Immediatamente è stato soccorso dai colleghi ma è deceduto subito. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per verificare le cause della morte.