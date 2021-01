Angela Grignano, ancora nessun risarcimento per la ballerina ferita nell'esplosione a Parigi

Familiari delle vittime e sopravvissuti hanno manifestato per chiedere di accelerare le procedure di indennizzo, slegandole dal procedimento giudiziario. Angela, rimasta gravemente ferita a una gamba, per via dell'emergenza Covid, non è potuta andare a Parigi ma ha voluto dedicare un video a chi l'ha salvato dall'esplosione.

In questi due anni Angela non ha mai smesso di fare riabilitazione, ma il piede ancora fa male e così dovrà subire un nuovo delicato intervento, il nono.