E' rientrata in Italia la ragazza rimasta ferita nell'esplosione a Parigi | Paese in festa per Angela Grignano

Dopo quasi tre mesi è finalmente tornata a casa Angela Grignano, la ragazza di 25 anni, rimasta ferita il 12 gennaio a Parigi in un'esplosione in Rue de Trévise. A Xitta, frazione a 5 chilometri da Trapani, c'era una folla in festa ad attenderla. "Ma siete pazzi, c'è anche un concerto per me", ha detto la ragazza che nello scoppio ha quasi rischiato di perdere una gamba.