Favara (Agrigento), auto va a fuoco dopo un incidente: due persone morte carbonizzate

Due persone sono morte carbonizzate sulla statale 640, la Agrigento-Caltanissetta.

L'auto su cui viaggiavano, dopo un incidente stradale all'altezza del bivio per Favara, è andata a fuoco e per le due vittime non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La strada in direzione di Agrigento è temporaneamente chiusa al traffico.