Agrigento, coppia si separa: il giudice dispone l'affido condiviso del cane

Ex marito ed ex moglie si dovranno occupare del loro cane a settimane alterne, dividendo le spese per le cure e il mantenimento dell'animale. Lo ha deciso il tribunale di Sciacca (Agrigento) che, affrontando una causa di separazione non consensuale tra due coniugi, ha disposto l'affido condiviso del cucciolo. Si tratta della prima ordinanza del genere in Italia. Così, ha spiegato a Repubblica l'avvocato palermitano Giovanni Bruno, difensore di una delle parti, "viene riconosciuta nella famiglia la valenza affettiva agli animali domestici".