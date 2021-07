Agguato nel Nisseno, grave un bracciante agricolo

ansa

Agguato a colpi di arma da fuoco a Butera, nel Nisseno, in contrada Falconara. Un bracciante agricolo, di 55 anni, è rimasto ferito in modo grave al volto e in altre parti del corpo. L'uomo stava viaggiando a bordo della sua auto quando è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Giacomo di Altopasso di Licata dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.