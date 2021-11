Abusi su una ragazzina durante il catechismo, arrestato nel Nisseno

ipa

La Procura di Gela, nel Nisseno, ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari per un uomo accusato di aver commesso abusi sessuali su una minore di 14 anni durante le ore del catechismo in parrocchia. I fatti, risalenti al 2018, sono emersi solo di recente in seguito alla segnalazione del Consultorio familiare di Gela, al quale la famiglia si era rivolta per dare assistenza alla ragazzina.