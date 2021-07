Orrore in una struttura socio-assistenziale per disabili psichici, che ospitava nove persone, a Serradifalco (Caltanissetta). Secondo un'indagine condotta dai carabinieri si sarebbero verificate violenze sessuali , percosse, casi di malnutrizione , abbandono di incapaci e somministrazione abusiva di farmaci . Cinque ordinanze cautelari sono state emesse nei confronti dei titolari e dipendenti della struttura, che è stata sequestrata.

Tra i destinatari del provvedimento, uno è in carcere, due ai domiciliari e due interdetti dalla professione per un anno. Alcuni sono indagati anche per esercizio abusivo della professione di infermiere.