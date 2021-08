Sicilia, tampone rapido: è boom di richieste 

È caccia al tampone rapido, quello che assicura il Green pass valido per 48 ore. In Sicilia è boom di richieste e "Morning News" filma le code all'ingresso delle farmacie. "Ne facciamo circa 400 al giorno", fa sapere una farmacista mentre un cittadino riferisce: "Per farlo ci ho impiegato due ore". Sull'isola ci sono 1543 farmacie, ma solo 140 possono rilasciarlo. Il prezzo è calmierato, 15 euro per un tampone e in pochi giorni le farmacie sono state prese d'assalto.

C'è chi il tampone lo fa per scrupolo, ma sembra che la componente no vax sia predominante. All'inizio, per questioni di mondanità, erano i giovani i clienti più affezionati, ma a quanto pare la platea è vasta e comprende tutte le età. "Anziani principalmente - dichiara una farmacista - ma anche 50enni e 60enni".