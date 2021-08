Covid, positivi al tampone ma irreperibili: italiani in fuga dalla quarantena per salvare la vacanze

Ansa

Da Roma a Rimini, da Capri al Salento sono decine i casi di persone che, risultate positive al tampone per il Covid-19, non si fanno trovare dalle Asl per non essere costretti a sottoporsi alla quarantena. Il motivo? Salvare le vacanze. Il numero maggiore si registra a Roma e provincia, dove ben 250 persone da inizio agosto sono risultate irrintracciabili o perché, in fase di test, avevano fornito un numero di telefono falso o perché non hanno risposto alle numerose telefonate.