Sicilia, Musumeci: "Pronti a chiudere tutto, è il coronavirus che decide"

"Se i dati non miglioreranno la Sicilia inasprirà le misure per la zona rossa. Siamo pronti a chiudere tutto come la scorsa primavera: la politica arriva dopo, è il coronavirus che decide". Lo ha detto il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, aggiungendo: "Noi decidiamo dopo aver letto i numeri: o calano i contagi o siamo costretti ad agire. La politica segue l'andamento quotidiano dei casi. Siamo preoccupati".