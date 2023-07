Incendi in Sicilia, da Palermo a Catania a Taormina: case assediate dai roghi, quasi 2mila sfollati | Ritrovati a Cinisi i corpi carbonizzati di due anziani

Sul fronte incendi è un'altra notte di emergenza in Sicilia. Ci sono centinaia di focolai in attesa di intervento. La Protezione civile e i vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta, insieme ai 4mila forestali addetti antincendio. La straordinaria ondata di calore ha messo in ginocchio la Sicilia e Palermo in particolare, dove le ultime 24 ore sono state infernali. Continuano intanto i problemi sulla Catania - Messina, chiusa in più punti a causa degli incendi. Segnalate code ad Acireale e dopo Taormina.