Cdm: ok al decreto sulla cig-meteo per edilizia e agricoltura | Musumeci: "Dieci milioni per risarcire i turisti in Sicilia"

Il ministro per la protezione Civile: "La Lombardia stima in 41,4 milioni di euro i danni per il maltempo"

Il provvedimento estende la possibilità di accedere alla cassa integrazione per l'edilizia e l'agricoltura , i settori più esposti. Consente, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, di chiedere la cig a ore per i lavoratori edili e agricoli, escludendola dal conteggio previsto (rispettivamente 52 settimane nel biennio mobile per la cig ordinaria in edilizia e 90 giorni nell'anno solare per la Cisoa in agricoltura).

Via libera del Cdm al decreto legge per la tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica.

Musumeci: 10 milioni per risarcire i turisti in Sicilia Al termine del Cdm, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha quindi annunciato: "Il ministro Santanchè ha presentato una proposta per i turisti che si sono trovati in Sicilia nel periodo più difficile: ci saranno 10 milioni di euro per il rimborso dei biglietti aerei e delle prenotazioni per quelli che sono rimasti privi di copertura. Si parte dal giorno in cui va in tilt l'aeroporto di Catania. Sarà istituito un apposito ufficio".

"Compreremo e produrremo Canadair, l'Ue ne ha pochi" Musumeci ha quindi detto che "ci sono sempre meno Canadair in giro proprio per la limitata produzione. L'Italia si è candidata ad acquistarne alcuni ma dovrà aspettare ancora 4-5 anni: a fronte di questa paradossale situazione che abbiamo scoperto al momento del nostro insediamento si sta lavorando per trovare una soluzione alternativa assieme ad altri Stati membri perché il problema non è solo italiano. E' assurdo che l'Ue non abbia una flotta di velivoli antincedio degna di questo nome. Anche in Italia speriamo di poter trovare una o più aziende in condizioni produrre velivoli leggeri che possano accumulare acqua da laghetti o dalla superficie del mare come avviene ancora oggi".

"Chi vive in zone a rischio deve assicurarsi" "La cultura della prevenzione passa anche attraverso un nuovo approccio con le assicurazioni contro i rischi - ha proseguito Musumeci -. Il governo affronterà questo tema nelle prossime settimane: serve che ogni cittadino che vive e opera in un territorio a rischio debba ricorrere ad assicurazione, magari anche con il concorso dello Stato".

"Maltempo, la Lombardia stima danni per 41,4 milioni di euro" Il ministro ha quindi reso noto che "la Regione Lombardia ha presentato la richiesta di dichiarazione di emergenza di livello nazionale ed ha anche quantificato i danni, in una prima stima che dovrà essere confrontata con il dipartimento di Protezione civile e i tecnici, in oltre 40 milioni di euro, per l'esattezza 41,4 milioni di euro".