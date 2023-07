Aeroporto Catania, Urso a "Tgcom24Tour": "Danno immediato a sistema turistico Sicilia"

Si tratta di un "importante e significativo aeroporto, che non soltanto serve per il turismo in Sicilia, ma anche per gli operatori internazionali che vedono a Catania il luogo ideale in cui investire per la tecnologia digitale e green. C'è bisogno di un aeroporto efficiente, che sia in condizione di assecondare la crescita", ha sottolineato il ministro.

Urso: "Intesa governo-settore alimentare su paniere calmierato" - "Con la grande distribuzione organizzata, con l'associazione dei commercianti e degli esercenti, con l'intera filiera produttiva, e quindi anche con l'industria alimentare, ci auguriamo di poter giungere a un compromesso e presentare un trimestre anti-inflazione, in cui con la filiera produttiva si presenti un paniere calmierato in cui l'intera filiera si impegna a tenere i prezzi stabili, in modo che l'inflazione sia fermata", ha poi spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy.

"Pacchetto di interventi su prezzi nel prossimo decreto" - "D'intesa con il ministro Salvini abbiamo predisposto un pacchetto di interventi, a breve e a medio-lungo termine, strutturali, che presenteremo anche nel prossimo decreto legge che sarà realizzato nella prima settimana di agosto. In quel campo noi dovremmo intervenire per eliminare le pratiche commerciali scorrette", ha aggiunto Urso. "Ne abbiamo individuata una in modo specifico che è quella che fa saltare improvvisamente in una sorta di asta di posti negli ultimi giorni il prezzo del biglietto aereo - ha continuato il ministro - questa è una pratica commerciale scorretta, l'abbiamo individuata con monitoraggio che abbiamo disposto con il garante dei prezzi. Interverremo con una norma di legge".