Siccità, ordinanza di sei Comuni del Trevigiano: "Fate la doccia, non il bagno"

"Meglio la doccia, la vasca piena d'acqua è uno spreco". Non si tratta di un divieto, quanto piuttosto di un consiglio, riferiscono le autorità locali.

Il documento diffuso dalle amministrazioni trevigiane contiene una serie di consigli, che vanno dal preferire la doccia al classico "chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti". Per l'emergenza idrica, la Regione Veneto aveva già emanato una propria direttiva, ma anche al recente decreto legge per contrastare la siccità e potenziare l'adeguamento delle infrastrutture idriche, in base al quale è stata istituita un'apposita Cabina di regia.

Le direttive dei Comuni: come va utilizzata l'acqua L'acqua che fuoriesce dai rubinetti, si legge nell'ordinanza dei sei Comuni, va dunque usata esclusivamente per gli usi alimentari e igienico-sanitari. Non va utilizzata assolutamente per il lavaggio di cortili e piazzali, di automobili, per il riempimento di vasche, fontane e per l'irrigazione di prati e giardini privati. È vietato l'uso anche dell'acqua di pozzo artesiano, per la quale banno montati rubinetti, per impedire che vada a getto continuo. Viene invece consentito l'uso dell'acqua per i servizi pubblici di igiene urbana, per il verde pubblico, per i campi da gioco, per l'utilizzo zootecnico o produttivo. "Salvi" anche i piccoli vasi di fiori e le piantine negli orti familiari.