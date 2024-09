Siccità, chiesto ufficialmente lo stato di calamità per la Sardegna

La giunta Todde ha avviato la richiesta formale al ministero dell'Agricoltura per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per la siccità persistente che ha colpito l'isola tra novembre 2023 e giugno 2024. Un passaggio, con la richiesta specifica di "esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica", che permetterà di attivare il Fondo di solidarietà nazionale per l'accesso alle risorse indispensabili per sostenere le aziende agricole colpite dalla crisi idrica.