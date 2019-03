Si travestiva da poliziotto per amore: arrestato 53enne

Per conquistare la donna di cui era innamorato era pronto a tutto, anche fingersi poliziotto . Così un romano di 53 anni ha convinto una donna conosciuta su un sito di incontri di essere un agente, sicuro di riuscire a fare colpo. Ogni volta che incontrava la sua amata ad Agosta , vicino a Subiaco, in provincia di Roma, si travestiva con uniforme e manette. Aveva studiato il piano fin nei minimi dettagli, persino il suo passo richiamava quello dei poliziotti. Peccato, però, che nella cittadina non esistano commissariati, quindi la sua presenza ha iniziato a essere sospetta.

A scoprire l’inganno, i carabinieri della stazione locale che hanno fermato l’uomo quando l’hanno visto passare davanti alla loro caserma. Interrogato, il 53enne all’inizio ha dichiarato di prestare servizio nella capitale, ma, quando gli hanno chiesto il tesserino, è stato costretto ad ammettere di essere un finto agente, travestitosi per amore.



I militari, nell'abitazione dell'uomo, hanno trovato tutte le sue armi di seduzione, uniformi e accessori per ogni stagione. Forse l'uomo aveva bisogni di più cambi per conquistare più prede possibili. Con l'accusa di possesso di segni distintivi contraffatti ha passato una notte in carcere, ma ora è in libertà, poichè le divise erano utilizzate solo per scopi sentimentali e non delittuosi.