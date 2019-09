Si lancia dall’ottavo piano con la figlia, il giorno prima scriveva: “Non ho mai pensato di suicidarmi”

“Non ho mai pensato di suicidarmi”. Così scriveva la donna che si è lanciata insieme alla figlia di 2 anni dall’ottavo piano di un palazzo nel centro di Milano.



Il memoriale, ottenuto in esclusiva da “Pomeriggio Cinque”, contiene le parole di una mamma preoccupata: “Mi scuso per aver trasgredito i regolamenti della comunità - si legge nel testo - ma tutte le sciocchezze che ho fatto le ho fatte per la mia bambina. Sono state fatte false affermazioni per denigrare la mia capacità di genitore. Mi piacerebbe crescere mia figlia con l’amore che merita e avere un rapporto civile con il padre. In casa mia non ci sono state mai droghe e non ho mai lasciato la piccola da sola con qualcuno. Non ho mai evidenziato istinti suicidi - è scritto a conclusione della lettera - a meno che non consideriamo tali delle semplici imprecazioni che tutti abbiamo per delle arrabbiature “.