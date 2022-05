Si è suicidato in carcere Oskar Kozlowski: il 23enne che aveva ucciso l'amico durante un rito satanico

Non era mai riuscito a spiegare

perdono

Oskar Kozlowski

arma del delitto

inquirenti

occulto

satanismo

post

tatuaggio

genitori

hanno negato

aveva una vita tranquilla

La sera dell'omicidio

perché lo avesse fatto, neanche durante l'interrogatorio di garanzia davanti al pm. Aveva persino chiestoalla famiglia per aver ucciso il suo amico. Il 27 luglio scorsoha colpito con una coltellata il bagnino 31enne, all'interno del suo appartamento a Brunico, in Alto Adige. Poi si era diretto verso il Pronto Soccorso e, durante il tragitto, ha provato a nascondere l'e il proprio telefono, poi ritrovati.Glihanno ipotizzato che il delitto potesse trovare la propria spiegazione nell'interesse che i due condividevano per l'e per il. Nell'appartamento furono ritrovati alcune candele, delle ossa e un teschio insanguinato. Per di più Kozlowski avrebbe mostrato in varie occasioni il suo interesse per le 'forze occulte' con i suoisui social, con ilsul suo gomito e praticandosi tagli sulle braccia.di Maxim Zanella, in più occasioni,che il figlio fosse vicino a quel tipo di pratiche. "In passato aveva fatto qualche fesseria ma nulla di grave - raccontano - Il teschio lo aveva acquistato per gioco e le ossa le aveva trovate in un bosco". Apparentemente il 31ennee lavorava come bagnino in una piscina al coperto in Val Pusteria., come ogni giorno, aveva dato la buonanotte ai genitori al telefono.