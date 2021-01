Shoah, oggi è il Giorno della Memoria: celebrazioni al Quirinale

LaPresse

Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, dedicato alle vittime della Shoah nella data in cui, nel 1945, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa abbatterono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Le celebrazioni ufficiali si terranno al Quirinale, alla presenza di Sergio Mattarella e del premier dimissionario Giuseppe Conte. Altre iniziative si svolgono in Italia e in tutta Europa, molte in modalità online a causa del Covid.