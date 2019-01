Shoah, Liliana Segre agli studenti: "Anche io sono stata clandestina"

"Vi parlo come una nonna, sono qui per raccontarvi come un giorno sono stata espulsa dalla scuola quando avevo 8 anni per la sola colpa di essere nata. Per la colpa di essere ebrea. Anch'io sono stata una clandestina nella terra di nessuno e sono stata una richiedente asilo. L'ufficiale svizzero mi disse che non era vero che in Italia c'era la guerra e ci rimandò indietro". A parlare è Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz e senatrice a vita. Nella ricorrenza del XIX Giorno della memoria, l’88enne ha incontrato gli studenti delle scuole milanesi alla Scala di Milano.