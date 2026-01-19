Sharon Verzeni, Sangare cambia legale: rinviata l'udienza per il delitto

"Ho chiesto un rinvio per poter analizzare e studiare meglio gli atti", ha detto l'avvocato del 32enne in un primo momento reo confesso dell'omicidio e che poi ha ritrattato
L'udienza per l'omicidio di Sharon Verzeni, la barista 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, nel Bergamasco, è stata rinviata al 25 febbraio. Ha chiesto infatti un rinvio per termini a difesa Tiziana Bacicca, la nuova avvocata di Moussa Sangare, 32enne in un primo momento reo confesso dell'omicidio e che poi ha ritrattato il giorno in cui era attesa la sentenza.
Sangare ha cambiato il proprio legale il 13 dicembre, quindi, la nuova avvocata ha chiesto tempo per studiare il fascicolo. La Corte d'assise di Bergamo ha dunque rinviato l'udienza al 25 febbraio. Il pm Emanuele Marchisio non si è opposto.
"Ho chiesto un rinvio per poter analizzare e studiare meglio gli atti. Se dovessero esserci delle repliche io sicuramente controreplicherò, non escludo di depositare anche una memoria", ha detto l'avvocata Bacicca. "Ho accettato l'incarico perché leggendo gli atti, anche rispetto a quello che gli altri detenuti di Sangare mi hanno detto - ha affermato - lui si proclama innocente e aveva bisogno di essere assistito anche per questa fase". "Avevo dato un'occhiata sommaria agli atti che avevo a disposizione e quindi da quel punto poi ho assunto la difesa", ha aggiunto.