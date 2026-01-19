Sharon Verzeni, Sangare cambia legale: rinviata l'udienza per il delitto

"Ho chiesto un rinvio per poter analizzare e studiare meglio gli atti. Se dovessero esserci delle repliche io sicuramente controreplicherò, non escludo di depositare anche una memoria", ha detto l'avvocata Bacicca. "Ho accettato l'incarico perché leggendo gli atti, anche rispetto a quello che gli altri detenuti di Sangare mi hanno detto - ha affermato - lui si proclama innocente e aveva bisogno di essere assistito anche per questa fase". "Avevo dato un'occhiata sommaria agli atti che avevo a disposizione e quindi da quel punto poi ho assunto la difesa", ha aggiunto.