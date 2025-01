Omicidio Sharon Verzeni, pm chiede giudizio immediato per Moussa Sangare

Il pm Emanuele Marchisio ha chiesto il giudizio immediato per Moussa Sangare, il 30enne di Suisio (Bergamo), che ha accoltellato Sharon Verzeni a Terno d'Isola a luglio. L'uomo è accusato di omicidio pluriaggravato. Agli iniziali futili motivi e alla premeditazione, nella richiesta del pm si aggiunge ora anche l'aggravante della minorata difesa, considerato che la donna fu accoltellata all'una di notte, in un luogo deserto e sorpresa alle spalle, mentre stava ascoltando la musica con le cuffiette. Contestato per il 31enne reo confesso anche il porto abusivo di armi.