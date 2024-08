Sharon, sollievo dei familiari: "Questo fermo spazza via tutte le speculazioni"

Commenta gli ultimi sviluppi anche il sindaco di Terno, Gianluca Sala, che afferma: "E' chiaro che se l'uomo in bicicletta dovesse davvero essere il colpevole, posso dire che per lo meno il sistema di videosorveglianza nonché tutto quello che abbiamo fatto per agevolare le indagini in qualche modo è servito". E aggiunge: "Io voglio tenere un profilo basso in attesa di altre informazioni. Non dimentichiamo che dietro tutto questo c'è un delitto, c'è una famiglia che piange una ragazza, c'è un compagno che non ha più una donna al suo fianco, con un progetto di vita".